В США представили новый законопроект о помощи Украине

Сенат Конгресса США представил компромиссный законопроект о помощи Украине, Израилю и о защите южной границы на 118 миллиардов долларов. Документ опубликован на сайте комитета Сената по ассигнованиям.

60 миллиардов предлагается отправить Украине, 14,1 миллиарда — Израилю, 20,23 миллиарда — на усиление границы с Мексикой, 2,44 миллиарда — на обеспечение операции против хуситов в Йемене. Также предлагается направить 10 миллиардов долларов на гуманитарную помощь жителям сектора Газы, Западного берега реки Иордан и Украины.

В рамках помощи Украине 14 миллиардов долларов пойдут на закупки нового оружия у компаний американского ВПК, 15 миллиардов — на военную подготовку ВСУ, а также обмен разведданными и иные меры поддержки, 20 миллиардов — на обеспечение заполненности военных складов в самих США.

Президент Джо Байден призвал обе палаты Конгресса незамедлительно поддержать законопроект, добавляет ТАСС.