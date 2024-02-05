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Экс-замминистра Тука: в мае Зеленский по закону лишится части полномочий

В мае Владимир Зеленский лишится части полномочий из-за того, что станет исполняющим обязанности президента.

Зеленский по закону лишится части полномочий в мае
© Офис президента Украины

Об этом в интервью телеканалу «Прямой» заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука.

В качестве примера полномочий, которых лишится Зеленский, Тука привёл кадровые назначения в правительстве и силовых ведомствах.

Ранее Зеленский подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ Валерия Залужного.

Также он заявил, что считает необходимым кадровое обновление управленческого аппарата Украины.

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