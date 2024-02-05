Зеленский по закону лишится части полномочий в мае

В мае Владимир Зеленский лишится части полномочий из-за того, что станет исполняющим обязанности президента.

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Об этом в интервью телеканалу «Прямой» заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука.

В качестве примера полномочий, которых лишится Зеленский, Тука привёл кадровые назначения в правительстве и силовых ведомствах.