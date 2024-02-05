В ЕС оценили реалистичность надежд Киева на получение европейских денег

Ожидания Украины о получении первых денег Европейского союза (ЕС) по долгосрочной программе помощи в марте реалистичны. Об этом заявила посол Евросоюза в Киеве Катарина Матернова в интервью «РБК-Украина».

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«Я думаю, что это реалистично. (…) Я считаю, что это действительно историческое решение для Украины», — оценила она ожидания украинских властей.

Дипломат также отметила высокий уровень уверенности в том, что ЕС сможет выплатить деньги в марте. По ее словам, перевод будет в размере нескольких миллиардов евро. Матернова добавила, что положительное решение Евросоюза о программе бюджетной помощи Киеву на 50 миллиардов евро продемонстрировало солидарность ЕС.