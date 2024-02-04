В ФРГ заявили о необходимости ЕС создать оборонительный союз без участия США

Европе необходимо создать «оборонительный союз» с целью укрепить свою безопасность. С таким предложением выступил премьер федеральной земли Гессен Борис Райн, пишет Bild.

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По его словам, Европейский союз (ЕС) сталкивается с самым большим вызовом с момента основания.

«Поэтому мы хотим сильного европейского союза по безопасности — с общей обороной, европейским ядерным зонтиком, безопасными границами и защитой нашей критической инфраструктуры», — призвал немецкий политик.

По словам Райна, это должны сделать сами европейцы без участия США. Он также отметил, что для сдерживания России можно использовать ядерный арсенал.