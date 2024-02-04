Экс-сотрудник Пентагона Брайен: столицу Украины могут перенести во Львов

Столицу Украины могут перенести из Киева во Львов , допустил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен .

В статье для сайта Weapons and Strategy он отметил, что после прорыва российской армии через линию соприкосновения украинским властям «будет практически невозможно выжить в Киеве».