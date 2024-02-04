Турция хочет обсудить газовый вопрос, проект АЭС и Сирию во время визита Путина

Власти Турции намерены обсудить газовый вопрос, проект АЭС "Аккую" и Сирию во время намеченного визита президента РФ Владимира Путина в страну. Об этом сообщил глава МИД Хакан Фидан телеканалу A Haber.

Он уточнил, что в повестку дня может быть включена и ситуацию в секторе Газа.