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Турция хочет обсудить газовый вопрос, проект АЭС и Сирию во время визита Путина

Власти Турции намерены обсудить газовый вопрос, проект АЭС "Аккую" и Сирию во время намеченного визита президента РФ Владимира Путина в страну. Об этом сообщил глава МИД Хакан Фидан телеканалу A Haber.

Турция хочет обсудить газовый вопрос, проект АЭС и Сирию во время визита Путина
© Газета.Ru

Он уточнил, что в повестку дня может быть включена и ситуацию в секторе Газа.

"Во главе угла будет газовый вопрос, наше сотрудничество в энергетической области", - подчеркнул глава ведомства.

Он обратил внимание, что строительство АЭС "Аккую" является большим двусторонним проектом.

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