Президент Словакии заразилась коронавирусом

Президент Словакии Зузана Чапутова , находящаяся с рабочим визитом в США , получила положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщило информационное агентство ТАСР .

Чапутова, находящаяся в Питтсбурге, отменила из-за болезни свою рабочую программу на 4 февраля, которое является последним днем ее визита в США. Она прибыла в Соединенные Штаты 1 февраля из Канады, после чего отправилась в Калифорнию. Президент во главе делегации предпринимателей посетила, в частности, головной офис компании Google.