Греческие фермеры устроили бунт на тракторах

В Греции фермеры заблокировали тракторами некоторые дороги на севере страны, сообщает телеканал Skai. По его информации, граждане требуют от властей понижения тарифов на электроэнергию для сельского хозяйства, компенсации за потерю оливковых деревьев после природных бедствий и снижения цен на топливо.

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В знак протеста против недостаточных мер поддержки отрасли фермеры заблокировали в двух направлениях автодорогу Салоники — Неа-Муданья. На 4 февраля работники запланировали поездку на тракторах к зданию Министерства по делам Македонии и Фракии в Салониках. Туда они хотят доставить петицию с требованиями к властям. Дальнейшие решения о ходе протестных акций будут приняты забастовочными комитетами 6 февраля.

Ранее под Парижем арестовали почти 80 протестующих фермеров после того, как они ворвались в складское помещение на оптовом рынке и нанесли ущерб. Отмечалось, что 18 человек доставили в отделы полиции за «создание препятствий движению транспорта» у рынка «Ранжис». Тракторы митингующих были конфискованы и отправлены на штрафстоянку.