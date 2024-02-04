Трамп пообещал закрыть границу США после переизбрания

Бывший президент США Дональд Трамп в случае переизбрания намерен закрыть границу и массово депортировать нелегальных мигрантов. Об этом он заявил в интервью на телеканале Fox News.

Трамп пообещал, что первым указом закроет границу, после чего начнет массово выдворять из страны миллионы нелегальных мигрантов. Экс-президент допустил, что его поддержат многие штаты, где у власти находятся представители Демократической партии.

По мнению Трампа, за него может проголосовать даже Нью-Йорк, который традиционно считается продемократическим штатом.