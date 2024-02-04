Соединенные Штаты не станут вмешиваться в возможное решение властей Украины об увольнении главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CBS.

"Мы четко дали понять, что не собираемся вмешиваться в это конкретное решение. Мы прямо заявили об этом украинской стороне", - сказал Салливан, подчеркнув, что Вашингтон считает кадровые решения исключительно делом украинских властей.



"Это не тот вопрос, в котором власти США должны принимать то или иное решение. Поэтому мы не вмешиваемся в эти кадровые решения. Это суверенное право Украины и украинского президента [Владимира Зеленского]", - отметил чиновник.

Салливан не стал отвечать на вопрос телеведущей Маргарет Бреннан о том, как повлияет возможная отставка Залужного на ситуацию на фронте.

В январе бывший депутат Верховной рады Борислав Береза заявил, что Валерия Залужного сняли с должности главкома ВСУ. По его данным, в этой связи офис президента получил возмущенные звонки от иностранных партнеров. Со своей стороны депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что Залужный поставлен в известность о своей отставке, однако соответствующего указа пока нет. Позже пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский не увольнял Залужного.

Однако спекуляции в украинских СМИ и соцсетях насчет судьбы Залужного продолжаются до сих пор. В среду газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники в Киеве сообщила, что Залужный пока сохранит свой пост, однако решение о его отставке уже принято.