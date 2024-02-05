Фермеры в Германии заблокировали въезды к телерадиокомпании NDR

Немецкие фермеры заблокировали въезды и парковку телерадиокомпании NDR в Ганновере в знак протеста против отмены субсидий. Об этом сообщает издание Bild.

«Немалое количество фермеров и представителей среднего бизнеса собрались перед зданием телерадиовещательного центра NDR», — отмечает издание.

По данным Bild, в протестах принимают участие более 30 тракторов и двух десятков другого автомобильного транспорта.

Организаторы демонстрации критикуют недостаточное с их точки зрения освещение протестов аграриев, требуя отмены принятого на прошлой неделе в ФРГ пункта государственного бюджета, который включает в себя сокращение субсидий на топливо для фермеров.

До этого аэропорт Франкфурта-на-Майне предупредил о перебоях в движении транспорта из-за протестов фермеров.