Каллас призвала ЕС усилить контроль за мессенджером Telegram

Премьер Эстонии Кая Каллас призвала Еврокомиссию (ЕК) усилить меры по регулированию в отношении мессенджера Telegram, где якобы «много дезинформации». Об этом Каллас заявила в интервью изданию Die Presse.

«Мы выразили обеспокоенность по поводу платформы Telegram в Европейской комиссии. Через эту платформу распространяется много дезинформации», — считает премьер Эстонии.

До этого эстонский генерал Вейко-Велло Пальм сообщил, что НАТО как организация и ряд ее государств-членов не готовы к возможному военному противостоянию с Россией.