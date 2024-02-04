Экс-сотрудник ЦРУ прокомментировал визит Нуланд в Киев

31 января Нуланд прибыла в украинскую столицу с рабочим визитом. В МИД США пояснили, что это визит свидетельствует о поддержке Киева со стороны Вашингтона.

«Я думаю, что это Зеленский [фаворит Соединенных Штатов], основываясь на визите Нуланд. Они твердо стоят за ним», — пояснил Джонсон.

По мнению офицера, решение украинского лидера отправить генерала в отставку обусловлено тем, что Залужный стал пользоваться большей популярностью, что вызывает опасения у Зеленского.