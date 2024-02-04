Польша ввела особый режим полетов

В Польше опубликовали Notam N604 / 2024 — авиационное предупреждение о возможных «незапланированных военных действиях» над восточной частью Польши, включая Варшаву. Об этом сообщает Польское агентство аэронавигации, передает РИА Новости.

«По просьбе военной стороны Польское агентство аэронавигации публикует Notam N604 / 2024», — сказано в сообщении.

NОТАМ (Notice To Air Missions) — извещение, содержащее информацию, имеющую важное значение для персонала, связанного с выполнением полётов. Часто оно предупреждает о какой-либо опасности.

Польский NОТАМ вводит навигационное предупреждение для пользователей воздушного пространства с 5 февраля 2024 года по 5 мая 2024 года.

Предупреждение касается восточной части республики – области вдоль границ с Россией, Белоруссией и Украиной. Глубина зоны, где действует предупреждение, достигает нескольких сотен километров и затрагивает, в частности, Варшаву.