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Нанголо Мбумба дал присягу в качестве президента Намибии

Исполняющий обязанности президента Намибии Нанголо Мбумба приведен к присяге в качестве главы государства. Об этом сообщает ТАСС.

Нанголо Мбумба приведен к присяге в качестве президента Намибии
© РИА Новости

«Вице-президент Намибии Нанголо Мбумба приведен к присяге в качестве нового президента страны», — уточнили в сообщении.

Прямую трансляцию церемонии из президентского дворца в Виндхуке вели на странице газеты Namibian Sun в соцсетях. Новый президент Намибии назначил вице-президентом главу МИД Нетумбо Нанди-Ндаитву.

Мбуба призвал сохранять спокойствие и собранность, пока правительство занимается всеми необходимыми государственными мероприятиями, приготовлениями и другими протоколами.

Лидера страны Хаге Гейнгоба не стало в ночь на 4 февраля, он проходил курс лечения от онкологического заболевания. В офисе президента Намибии подчеркнули, что медицинская команда делала все возможное, чтобы обеспечить выздоровление президента, но врачи оказались бессильны.

Президент России Владимир Путин направил в Африку телеграмму с соболезнованиями.

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