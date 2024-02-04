Нанголо Мбумба приведен к присяге в качестве президента Намибии

Исполняющий обязанности президента Намибии Нанголо Мбумба приведен к присяге в качестве главы государства. Об этом сообщает ТАСС.

«Вице-президент Намибии Нанголо Мбумба приведен к присяге в качестве нового президента страны», — уточнили в сообщении.

Прямую трансляцию церемонии из президентского дворца в Виндхуке вели на странице газеты Namibian Sun в соцсетях. Новый президент Намибии назначил вице-президентом главу МИД Нетумбо Нанди-Ндаитву.

Мбуба призвал сохранять спокойствие и собранность, пока правительство занимается всеми необходимыми государственными мероприятиями, приготовлениями и другими протоколами.

Лидера страны Хаге Гейнгоба не стало в ночь на 4 февраля, он проходил курс лечения от онкологического заболевания. В офисе президента Намибии подчеркнули, что медицинская команда делала все возможное, чтобы обеспечить выздоровление президента, но врачи оказались бессильны.