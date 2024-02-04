Нетаньяху: сделки с ХАМАС «любой ценой» не будет

Израиль не согласится на освобождение заложников «любой ценой». Об этом заявил в воскресенье премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, передает РИА Новости.

«Мы не пойдем на любую сделку и на сделку любой ценой», — заявил Нетаньяху.

По его словам, Тель-Авив постоянно предпринимает попытки освободить израильтян, находящихся в секторе Газа. Однако СМИ часто выдают дезинформацию о шагах израильских властей в этом направлении.

В частности, кабинет Нетаньяху «просто не согласится» на выдачу из тюрем палестинцев, которых Тель-Авив считает террористами.

По данным Израиля, в секторе Газа находится 136 пленных израильтян. По данным Совета ООН по правам человека, в израильских тюрьмах в летом 2023 года содержалось 5 тысяч палестинцев, включая 160 детей. Эта цифра могла значительно вырасти после эскалации конфликта.