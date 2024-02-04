Депутат Швыткин исключил роспуск НАТО в случае прихода к власти в США Трампа

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин исключил возможность роспуска НАТО в случае прихода к власти в США Дональда Трампа. В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" он отметил, что при возвращении республиканца в Белый дом внешнеполитический курс США вряд ли изменится. "Думаю, что внешнеполитический курс Соединенных Штатов Америки коренным образом не претерпит изменения. Да, может быть корректировка какой-то области, но, если говорить, что в этом случае будет распущен блок НАТО Соединенными Штатами Америки, я, откровенно говоря, этого не допускаю", - сказал Швыткин. Он подчеркнул, что Североатлантический альянс может быть "самораспущен", однако не в ближайшем будущем. "Мы сегодня видим, страны блока НАТО претерпевают достаточно серьёзный кризис, но говорить о том, что они находятся на грани распада на сегодняшний день, я бы не стал. Нужно объективно смотреть на складывающуюся сегодня ситуацию", - заявил депутат. До этого газета The New York Times писала, что перспектива возвращения Дональда Трампа на пост президента США заставила немецких чиновников и их коллег по НАТО начать обсуждать способность альянса существовать без лидерства США. Журналисты называют такие неофициальные дискуссии признаком "поразительного поворота мышления", поскольку еще в прошлом году в НАТО говорили о появлении нового единства и обретении целей на фоне начала Россией военной операции на Украине.