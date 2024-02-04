Венгрия отказалась запрещать финансирование Украины из фонда ЕС

Будапешт отказался от планов заблокировать увеличение бюджета Европейского фонда мира для помощи Киеву. Об этом телеканалу VRT сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, передает Hirado.

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Он напомнил, что Венгрия осталась одной из немногих стран, которая не отправляет вооружения на Украину, и не планирует менять свою позицию. Однако страна не может и не будет мешать другим государствам в этом вопросе.

Сийярто добавил, что принятие в Евросоюзе решения о передаче вооружений для ВСУ будет приниматься без учета Венгрии.