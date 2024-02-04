$90.66+0.4398.64+1.24
Войти в почту

Венгрия отказалась запрещать финансирование Украины из фонда ЕС

Будапешт отказался от планов заблокировать увеличение бюджета Европейского фонда мира для помощи Киеву. Об этом телеканалу VRT сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, передает Hirado.

Венгрия отказалась запрещать финансирование Украины из фонда ЕС
© Lenta.ru

Он напомнил, что Венгрия осталась одной из немногих стран, которая не отправляет вооружения на Украину, и не планирует менять свою позицию. Однако страна не может и не будет мешать другим государствам в этом вопросе.

Сийярто добавил, что принятие в Евросоюзе решения о передаче вооружений для ВСУ будет приниматься без учета Венгрии.

Ранее Сийярто после неформального совещания глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе заявил, что Будапешт по-прежнему не будет снабжать Украину оружием, однако готов оплачивать поставки туда военного снаряжения. Он подчеркнул, что Еврокомиссия предложила увеличить Европейский фонд мира на пять миллиардов евро в 2024 году для компенсации странам ЕС поставки вооружений на Украину.

В мире
Петер Сийярто
Еврокомиссия
ЕС
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости