Греческие фермеры перекрыли шоссе в знак протеста

Греческие фермеры перекрыли тракторами шоссе Салоники — Муданья в знак протеста. Об этом пишет общественное телевидение ERT.

По данным телеканала, ранее аграрии устроили митинги на выставке «Агротика», проходящей в Международном выставочном центре Салоник TIF. На акцию протеста фермеры прибыли на тракторах и автобусах.

Журналисты заметили, что власти страны обратили внимание на протесты аграриев. Так, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил о пяти инициативах, в том числе по снижению стоимости электроэнергии. Также фермерам будет предоставлена рассрочка на выплату долгов перед PPC на сумму €87 млн.

В дальнейшем правительство намеревается субсидировать строительство парков солнечных батарей для сельхозпроизводителей.