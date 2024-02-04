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Греческие фермеры перекрыли шоссе в знак протеста

Греческие фермеры перекрыли тракторами шоссе Салоники — Муданья в знак протеста. Об этом пишет общественное телевидение ERT.

Греческие фермеры перекрыли шоссе в знак протеста
© globallookpress.com

По данным телеканала, ранее аграрии устроили митинги на выставке «Агротика», проходящей в Международном выставочном центре Салоник TIF. На акцию протеста фермеры прибыли на тракторах и автобусах.

Журналисты заметили, что власти страны обратили внимание на протесты аграриев. Так, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил о пяти инициативах, в том числе по снижению стоимости электроэнергии. Также фермерам будет предоставлена рассрочка на выплату долгов перед PPC на сумму €87 млн.

В дальнейшем правительство намеревается субсидировать строительство парков солнечных батарей для сельхозпроизводителей.

Напомним, что протесты фермеров проходили и проходят в Германии, Польше, Нидерландах и ряде других европейских стран.

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