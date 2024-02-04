В Таиланде обезьяны захватили город и превратили кинотеатр в мавзолей

Армия длиннохвостых макак в 3500 особей «поставила экономику города Лопбури на колени». Долгое время обезьянам разрешали жить в местном храме, чтобы привлекать туристов. Но затем они размножились и вторглись в остальную часть города, особенно в его торговый район, отпугивая покупателей и продавцов. Об этом сообщает Courrier International.

Лопбури расположен в 150 километрах к северу от Бангкока. В течение долгого времени городские власти поддерживали колонию длиннохвостых макак для привлечения туристов. Животные жили в храме Пхра Пранг Сам Йод 13 века. Там посетителям разрешалось их кормить и фотографироваться с ними. Ежегодно организовывался обезьяний фестиваль.

Однако когда началась пандемия Covid-19, туристы исчезли, а вместе с ними и основной источник пищи для обезьян. Тогда макаки взяли город под свой контроль. Они организовались в конкурирующие кланы, начали грабить дома и предприятия, и «поставили местную экономику на колени».

Коммерсанты говорят, что обезьяны часто вторгаются в помещения и беспокоят покупателей. Также звери повреждают фасады магазинов, вынуждая некоторых торговцев, уставших от многократных ремонтов, закрываться.

Местный банк и магазины охраняют с рогатками и бамбуковыми палками. Один из владельцев расставил вокруг магазина пластиковых крокодилов и тигров в натуральную величину. Используются решетки и колючая проволока. Ею обмотаны электрические и телефонные кабели, чтобы макаки не могли качаться на них.

Жители говорят, что живут в антиутопии. Банда обезьян завладела заброшенным кинотеатром и не подпускает к нему людей. Проекционную будку макаки превратили в «мавзолей» для умерших сородичей.

Президент Торгово-промышленной палаты Лопбури Понгсаторн Чайчанапанич объясняет, что кварталы Ратчадамноен-роуд, бывшие важным деловым районом, сегодня заброшены и ветшают. Так, на продажу выставлен торговый центр Pingya. Но из-за обезьян недвижимость не может найти покупателя, хотя ее цена снижена с 2,6 до 1,8 миллиона евро.