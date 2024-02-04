Решение Байдена по газу назвали подарком Путину

Республиканцы назвали решение президента США Джо Байдена по запрету на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) за рубеж подарком российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом пишет Foreign Policy (FP).

«Приостановка администрацией Байдена процедуры одобрения новых контрактов на экспорт СПГ из США привела в ярость республиканцев. (...) Назвав это подарком Путину, они выступили против этого шага, который, по их мнению, угрожает безопасности союзников США», — говорится в материале.

Автор статьи также отметил, что решение американского лидера раскритиковали в Европе и Азии. По мнению европейских и азиатских партнеров Соединенных Штатов, запрет на экспорт СПГ может поставить под угрозу их возможность находить альтернативные источники энергии.