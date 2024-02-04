Власти Чили обвинили неизвестных поджигателей в масштабных пожарах

Суперинтендант пожарной охраны Вальпараисо заявил, что спасатели столкнулись с преднамеренными поджогами. Пожарные тушат огонь, но неизвестные «за их спинами» снова поджигают местность. Об этом сообщает Biobiochile. l

«Это реальность, с которой мы столкнулись. Сгорели участки, которые не должны были гореть», — заявил начальник пожарной охраны Вальпараисо Хуан Паредес Бранте.

В частности, по его словам, воспламеняющие жидкости намеренно применялись в секторе Лагуна-де-ла-Лус, и это видели свидетели.

«Это реально, это было подтверждено. Несмотря на то, что мы работаем хорошо, мы видим, что за нашими спинами продолжает гореть», — сказал пожарный.

Паредес Бранте считает, что речь идет о преднамеренных поджогах.

Глава МВД Чили Каролина Тоа также отметила, что есть достоверная информация о том, что некоторые пожары «являются преднамеренными», что вызывает «серьезную социальную тревогу».

Сейчас приказ об ограничении массовых мероприятий сохраняется на всей территории региона Вальпараисо. В некоторых населенных пунктах в воскресенье введен комендантский час. Ограничена любая деятельность, связанная с применением огня, а также транспортировка бочек с топливом.