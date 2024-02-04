СМИ: топ-менеджеры Tesla употребляли наркотики вместе с Маском

Топ-менеджеры компании Tesla боялись огорчить Маска и лишиться «социального капитала». Поэтому они принимали наркотики, в частности, кетамин, вместе с ним. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает ТАСС.

«Члены совета директоров получили сотни миллионов долларов от акций и отдельных инвестиций, а некоторые из них даже употребляли вместе с Маском наркотики», — пишет издание.

По данным источников WSJ, многие топ-менеджеры компании знают, что Маск употребляет запрещенные вещества, но в суд не обращаются. Совет директоров Tesla расследования по этому поводу никогда не проводил.

Источники утверждают, что Маск употреблял кетамин на встречах с членом совета директоров Tesla и сооснователем сервиса аренды жилья Airbnb Джо Геббией.

Вместе с Маском наркотики употребляли бывшие члены совета директоров Tesla Стив Джарветсон и Антонио Грасиас, а также брат миллиардера Кимбал Маск, который входит в совет директоров Tesla и SpaceX.

Миллиардер и люди из его окружения употребляют наркотики на вечеринках в одном из бутик-отелей в Мексике. Причем речь идет о больших объемах, что вызывает беспокойство в компании.

Некоторые коллеги и друзья Маска, в числе которых директора, считают, что должны принимать запрещенные вещества вместе с ним. Они опасаются его расстроить и «не хотят рисковать потерей социального капитала» и «близостью к королю».

Незаконное употребление наркотиков нарушает политику компаний Маска, кроме того, под угрозой могут оказаться контракты SpaceX с федеральными властями.

Маск и его адвокат Алекс Спиро не ответили WSJ на просьбы дать комментарий.