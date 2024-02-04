Возможность возвращения Дональда Трампа на пост президента США вынудила немецких чиновников и их коллег по НАТО начать неофициальные переговоры, сообщает New York Times. По данным источников издания, члены Альянса обсуждают возможность существования блока без лидерства США.

По мнению NYT, открытые дискуссии указывают на «поразительный поворот мышления» на фоне того, как в прошлом году в НАТО говорили о появлении нового единства и обретения целей в связи с началом спецоперации России на Украине. Теперь же немецкие чиновники говорят о «новом, сложном и тревожном» мире, который угрожает европейской и трансатлантической безопасности.