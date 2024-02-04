Байден отреагировал на результаты праймериз в Южной Каролине

«Теперь, в 2024 году, народ Южной Каролины снова высказался, и я не сомневаюсь, что вы направили нас на путь к тому, чтобы снова выиграть в гонке за президентское кресло – и снова сделать Дональда Трампа проигравшим», — говорится в сообщении.