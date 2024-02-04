Лукашенко поздравил президента и народ Шри-Ланки с Днем независимости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко убежден, что в этом году республика и Шри-Ланка найдут пути интенсификации политического диалога и взаимодействия в различных сферах экономики.
"Убежден, в этом году мы найдем пути интенсификации политического диалога, взаимодействия в таких отраслях, как сельское хозяйство, машиностроение, наука и технологии, фармацевтика, а также в сфере поставок продуктов питания", - говорится в распространенном пресс-службой президента Белоруссии поздравлении президенту Шри-Ланки Ранилу Викрамасингхе и ланкийскому народу с Днем независимости.
Лукашенко отметил, что между двумя странами сложились теплые и конструктивные отношения, растет торговля, расширяются деловые связи, увеличивается число учащихся в Белоруссии ланкийских студентов.