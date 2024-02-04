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Умер благосклонно настроенный по отношению к России президент Намибии

Президент Намибии Хаге Гейнгоб умер в больнице в возрасте 82 лет. Об этом сообщает пресс-служба офиса главы государства.

Умер благосклонно настроенный по отношению к России президент Намибии
© ТАСС

«Хаге Гейнгоб скончался. Рядом с ним была его жена и его дорогие дети», — сообщает пресс-служба офиса президента.

Сейчас кабинет министров собирается принять экстренные меры после смерти политика.

Хаге Гейнгоб был на саммите Россия — Африка. Перед поездкой он дал интервью ТАСС, где рассказал об отношении к России. Он поддерживал позицию президента страны Владимира Путина по строительству многополярного мира. Он также был доволен, что Россия и Африка укрепляют отношения.

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