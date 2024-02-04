Украине нужно согласиться на мирные переговоры, чтобы остановить разрушение Украины, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, Украина разрушается «шаг за шагом».

«Она уничтожается демографически, потому что Украина не только потеряла территорию, но и миллионы людей, бежавших из страны», — сказал экономист.

При этом он подчеркнул, что решение конфликта на Украине возможно только за столом переговоров.

Ранее помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но разговаривать не с кем.