Такера Карлсона сочли предателем из-за визита в Россию

"Он предатель", - отметил Кинзингер, узнав, что Карлсон уже несколько дней находится в Москве.

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что демократов в США и их медийных пропагандистов трясет от мысли, что Карлсон может взять интервью у российского президента Владимира Путина.