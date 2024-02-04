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В конгрессе США журналиста Карлсона сочли предателем из-за визита в РФ

Бывший член палаты представителей США Адам Кинзингер назвал американского журналиста, бывшего ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона предателем из-за поездки Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

Такера Карлсона сочли предателем из-за визита в Россию
© Газета.Ru

"Он предатель", - отметил Кинзингер, узнав, что Карлсон уже несколько дней находится в Москве.

Накануне американского журналиста заметили в Большом театре, предположительно, на балете "Спартак".

В США назвали интервью с Путиным целью визита Такера Карлсона в Россию

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что демократов в США и их медийных пропагандистов трясет от мысли, что Карлсон может взять интервью у российского президента Владимира Путина.

В воскресенье, 4 февраля, политолог, американский специалист по связям с общественностью и экс-журналист The New York Times Джон Вароли раскрыл возможную причину приезда экс-ведущего телеканала Fox News в Москву.

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