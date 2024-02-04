Умер 82-летний президент Намибии Хаге Гейнгоб

Президент Намибии Хаге Гейнгоб скончался в больнице. Об этом говорится в опубликованном в соцсети Х заявлении исполняющего обязанности президента страны Нанголо Мбумбы.

"С величайшей скорбью и сожалением сообщаю, что наш любимый доктор Хаге Г. Гейнгоб, президент республики Намибия, ушел из жизни в воскресенье, 4 февраля, около 00:04 (01:04 мск - прим. ред.)", - цитирует РИА Новости публикацию. Глава государства скончался в больнице Lady Pohamba, где проходил лечение.

Сообщается также, что кабинет министров соберется немедленно, чтобы принять необходимые государственные меры в связи со смертью президента.