Белый дом выступил против законопроекта о помощи Израилю без Украины

Белый дом против законопроекта республиканцев о дополнительной помощи Израилю. Все дело в том, что документ предусматривает поддержку Израиля без выделения новых средств на Украину, рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы решительно против этой уловки, которая не делает ничего для защиты границы, никак не помогает народу Украины. <…> А также отказывает в гуманитарной помощи палестинским жителям», — заявила Жан-Пьер, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь добавила, что мэрия месяцами пытается достичь соглашения в разработке законопроекта о дополнительном финансировании на цели национальной безопасности и о защите границы. Его окончательный вариант позволит выделить новые средства и Украине, и Израилю.