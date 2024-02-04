В США прогнозируют Байдену победу на первичных выборах в Южной Каролине

Президент США Джо Байден предсказуемо одержит победу на первичных выборах (праймериз) демократов, состоявшихся в субботу в штате Южная Каролина. С таким прогнозом выступили ведущие американские СМИ, включая агентство Associated Press и телекомпанию CNN .

На праймериз в Южной Каролине отбирают делегатов, которые на предстоящем национальном съезде Демократической партии поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты. По итогам первичных выборов в штате будут распределены голоса 55 делегатов.