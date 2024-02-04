Британский политик Джим Фергюсон заявил в интервью YouTube-каналу Redacted, что Запад пытается спровоцировать войну с Россией из-за позиции российского президента Владимира Путина, отказавшегося служить чужим интересам.

При этом, по его словам, британские власти, чтобы добиться своей цели, готовы принести в жертву «столько людей, сколько смогут».

Кроме того, Фергюсон отметил, что российский лидер «стоит на стороне своего народа».

«Вот, почему он так не нравится глобалистам и почему они никак не оставят его в покое», — подчеркнул политик.

Ранее британский министр обороны Грант Шэппс заявил, что «мир не может позволить себе победу Владимира Путина».