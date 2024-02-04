Британский политик Фергюсон: Запад хочет войны с Россией из-за позиции Путина
Британский политик Джим Фергюсон заявил в интервью YouTube-каналу Redacted, что Запад пытается спровоцировать войну с Россией из-за позиции российского президента Владимира Путина, отказавшегося служить чужим интересам.
При этом, по его словам, британские власти, чтобы добиться своей цели, готовы принести в жертву «столько людей, сколько смогут».
Кроме того, Фергюсон отметил, что российский лидер «стоит на стороне своего народа».
«Вот, почему он так не нравится глобалистам и почему они никак не оставят его в покое», — подчеркнул политик.
Ранее британский министр обороны Грант Шэппс заявил, что «мир не может позволить себе победу Владимира Путина».
Также Путин назвал сплочённость и единство народа залогом побед России.