Стало известно о выборах «самого крутого диктатора в мире»

Экс-президент Сальвадора (государство в Центральной Америке) Найиб Букеле, согласно опросам общественного мнения, может с большим преимуществом одержать победу на выборах завтра, 4 февраля, пишет The Washington Post (WP). Сам себя политик в шутку называет «самым крутым диктатором в мире», отметили авторы материала.

Уточняется, что в стране действует конституционный запрет на переизбрание президента. Однако Букеле намеренно подал в отставку 1 декабря, чтобы поучаствовать в выборах. Журналисты напомнили, что 42-летний бывший глава государства прославился любовью к кожаным курткам, активным использованием социальных сетей и жесткой политикой в отношении преступных группировок.

Среди мер, принятых Букеле, числится ужесточение мер содержания в тюрьмах из-за участившихся случаев убийств. В том числе там ввели круглосуточный комендантский час. Кроме того, из страны выслали всех членов дипломатического корпуса Венесуэлы.