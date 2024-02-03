Байден назвал президентскую гонку в США самой странной из тех, в которых он участвовал

Американский лидер Джо Байден назвал нынешнюю президентскую гонку в США самой странной из тех, в которых он когда-либо участвовал, и обвинил республиканца Дональда Трампа в том, что он "против всего". Действующий глава вашингтонской администрации выступал в своем предвыборном штабе в Уилмингтоне (штат Делавэр).

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Байден, говоря об экс-президенте Трампе, который считается сейчас его основным соперником в предвыборной борьбе, отметил: "Он не за что-либо. Он против всего".

"Я серьезно, это самая странная кампания из тех, в которых я когда-либо участвовал. Она даже хуже, чем в прошлый раз, в 2020 году, в том, что касается его поведения", - добавил президент.

Говоря о своей попытке переизбираться на высший государственный пост США, Байден подчеркнул: "Это не просто кампания. Это скорее миссия. Ради благополучия страны мы не можем, не можем проиграть эту кампанию".

Байден заострил внимание на том, что в последние дни были опубликованы результаты опросов, свидетельствующие о якобы имеющемся у него небольшом преимуществе в предвыборной борьбе с Трампом. В последние месяцы результаты целого ряда социологических исследований указывали на то, что рейтинг одобрения работы Байдена остается очень низким.

Американский лидер также утверждал, что представители руководства других государств неоднократно говорили ему, что рассчитывают на его победу на президентских выборах. Он изложил следующую версию: "Каждый раз, когда я уезжаю, и это не шутка, будь то Группа семи или Группа двадцати, где бы это ни проходило, меня отводят в сторону и говорят: "Вы должны победить". По версии Байдена, представители других государств заявляли ему, что исход выборов в США значительным образом повлияет на их страны.