Принцесса Диана хотела отменить свадьбу с королем Карлом III

Принцесса Диана едва не отменила свадьбу с королем Великобритании Карлом III. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Королевский биограф Ингрид Сьюард заявил, что принцесса Диана сомневалась, стоит ли ей выходить замуж за принца Чарльза, а ныне короля Карла III, потому что он не уделял ей достаточного внимания.

За месяц до свадьбы принцессу Диану пригласили на вечеринку в Виндзорский замок, чтобы отпраздновать 21-й день рождения принца Эндрю. По словам биографа, Диана «с нетерпением ждала возможности потанцевать со своим женихом», однако ее возлюбленный «провел весь вечер, работая в комнате» и разговаривая с другими людьми.

«Диана была в отчаянии. Ее жених провел в Америке большую часть прошлой недели, но при этом у него явно не было желания танцевать с ней. Чувствуя себя эмоционально истощенной, она бросилась танцевать с одним мужчиной за другим — и, наконец, просто танцевала одна», — рассказал Ингрид Сьюард.

После этого принцесса Диана была готова отменить свадьбу. Она отправилась на машине в дом своего отца, чтобы сообщить о своем решении. Однако он смог успокоить ее, объяснив, что будет грубо разорвать помолвку с будущим королем так близко к свадьбе.

«Она не отрицала, что все еще хочет быть принцессой Уэльской. В свои 19 лет она была еще слишком молода и верила в счастливый конец, несмотря на то, что подсказывали ей ее инстинкты в ту ужасную ночь», — поделился Сьюард.