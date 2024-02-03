Сийярто: попытки ЕС ввести новые санкции против России выглядят несерьезно

Попытки Евросоюза ввести новые рестрикции против России выглядят несерьезно. С таким заявлением выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам совещания глав МИД стран ЕС в Брюсселе , передает ТАСС.

Он отметил, что Европейская комиссия готовит 13-й, пакет санкций против России. Сийярто счел это нелегкой работой, так как ограничения уже затронули практически все отрасли российской промышленности и банковскую сферу. Поиск организаций и физлиц, которые не включены в санкционный список требует все больших трудозатрат.