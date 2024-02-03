В Европе не приняли решение по поставкам оружия Украине

Главы МИД ЕС не приняли решение на встрече в Брюсселе по поставкам оружия Киеву
Министры иностранных дел стран Евросоюза на неформальной встрече в Брюсселе не приняли решение по военной помощи Украине или по перспективам увеличения объема Европейского фонда мира. Об этом стало известно в субботу, 3 февраля.
По словам, главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, дискуссия «продолжится на министерской встрече 19 февраля».
— Была серьезная дискуссия о поддержке Украины, мы обсуждали ситуацию на поле боя, поддержку, а также фонд поддержки Украины, который должен быть согласован в будущие дни, — заявил дипломат.
При этом он также добавил, что западная коалиция согласна с тем, что Киеву необходимо больше оружия и поддержки, которые «должны прийти сейчас», передает ТАСС.
Несколькими днями ранее стало известно из итогов саммита Евросоюза, что объединение предоставит Киеву новую программу помощи в размере 50 миллиардов евро.
Глава Фонда госимущества Украины Виталий Коваль заявил, что первые 850 тысяч долларов, арестованных в результате санкций, поступили в государственный бюджет.