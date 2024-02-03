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Главы МИД ЕС не приняли решение на встрече в Брюсселе по поставкам оружия Киеву

Министры иностранных дел стран Евросоюза на неформальной встрече в Брюсселе не приняли решение по военной помощи Украине или по перспективам увеличения объема Европейского фонда мира. Об этом стало известно в субботу, 3 февраля.

В Европе не приняли решение по поставкам оружия Украине
© Вечерняя Москва

По словам, главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, дискуссия «продолжится на министерской встрече 19 февраля».

— Была серьезная дискуссия о поддержке Украины, мы обсуждали ситуацию на поле боя, поддержку, а также фонд поддержки Украины, который должен быть согласован в будущие дни, — заявил дипломат.

При этом он также добавил, что западная коалиция согласна с тем, что Киеву необходимо больше оружия и поддержки, которые «должны прийти сейчас», передает ТАСС.

Несколькими днями ранее стало известно из итогов саммита Евросоюза, что объединение предоставит Киеву новую программу помощи в размере 50 миллиардов евро.

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