Глава БАПОР заявил, что не собирается уходить в отставку

Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини пока не намерен уходить в отставку на фоне громкого скандала вокруг агентства. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times.

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По словам Лаззарини, он намерен оставаться на своем посту, чтобы "помогать людям" и "доносить [до мира] голос палестинских беженцев". Он добавил, что может пересмотреть свое решение, если сохранение занимаемой должности "окажется контрпродуктивно по отношению к тем людям", которых он представляет.

Некоторые страны, включая Великобританию, Германию, Канаду и США, объявили о приостановке финансирования БАПОР из-за подозрений в его связях с палестинским радикальным движением ХАМАС. Это решение Лаззарини считает плохо обдуманным и иррациональным.

Согласно сообщениям агентства Bloomberg, израильские власти полагают, что до 10% сотрудников БАПОР состояли в радикальных палестинских движениях ХАМАС и "Исламский джихад". Лаззарини уволил нескольких сотрудников агентства, которые якобы были причастны к нападению боевиков ХАМАС на Израиль, совершенному 7 октября 2023 года, при этом власти Израиля настаивают на отставке самого главы агентства.

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ было учреждено в 1949 году. В его задачи входит предоставление медицинской, социальной, продовольственной помощи и образования 5,9 млн беженцев, проживающим в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, в Иордании, Ливане, Сирии.