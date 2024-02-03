В ООН призвали снизить напряженность после «ударов возмездия» США по Сирии

Американские авиаудары по объектам в Ираке и Сирии могут привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он выразил обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией и призвал стороны принять меры для снижения напряженности, говорится в заявлении, распространенном представителем главы всемирной организации Стефаном Дюжарриком в Twitter (X).

Генеральный секретарь обеспокоен рисками дальнейшей эскалации. Он призывает все стороны принять конкретные меры для снижения напряженности и учитывать потенциальные людские и экономические потери в случае расширения конфликта в уже и без того нестабильном регионе, — говорится в сообщении.

Представитель правительства Ирака Басем аль-Авади ранее заявил, что удары американских ВВС по приграничным районам страны являются актом агрессии против государства и нарушением его суверенитета. По его словам, США атаковали места дислокации иракских сил безопасности и населенные пункты с мирными жителями. Он отметил, что в результате авиаудара погибли 16 человек.

До этого Минобороны Сирии сообщило о гибели мирных жителей и военнослужащих в результате американских «ударов возмездия». В ведомстве добавили, что атака нанесла большой ущерб государственной и частной собственности. В Минобороны расценили ее как неприкрытый акт воздушной агрессии.