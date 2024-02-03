Помощник депутата от АдГ покинул пост на фоне шпионского скандала

Политтехнолог Владимир Сергиенко, помощник депутата немецкого парламента от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), был вынужден покинуть свою должность на фоне шпионского скандала, рассказал парламентарий Евгений Шмидт. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Ранее ряд ведущих СМИ Германии опубликовал статьи о Сергиенко. Авторы материалов утверждали, что эксперт работает на ФСБ России.

«Владимир Сергиенко вчера проинформировал меня, что прекращает на меня работать. Развернутая против него кампания в СМИ делает невозможным продолжение его деятельности», — сообщил Шмидт

Депутат пояснил, что в задачи помощника входила помощь дискриминируемым русскоязычным гражданам, столкнувшимся с массовой враждебностью после начала конфликта на Украине.

Парламентарий заметил, что уважает и понимает решение Сергиенко. Он добавил, что подал в суд иск к изданию, которое первым опубликовало недостоверную информацию.