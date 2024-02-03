Писториус призвал немцев готовиться к многолетней конфронтации с РФ

Жителям Германии следует подготовиться к десятилетиям конфронтации с Россией, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. Об этом пишут обозреватели Стивен Эрлангер и Дэвид Сэнгер в статье для The New York Times.

Министр заметил, что в настоящее время российские военные полностью заняты Украиной. Вместе с тем, добавил он, неизвестно, как долго продлится конфликт и какие планы будут у военно-политического руководства России в дальнейшем.

В частности, предположил Писториус, Москва может попробовать проверить единство стран Североатлантического альянса. В связи с этим, заметил глава ведомства, Германии следует как можно быстрее нарастить численность армии, пополнить арсеналы.

Обозреватели отметили, что высказывания министра отражают сдвиги на высшем уровне в стране, которая на протяжении многих лет ограничивалась минимальной армией.