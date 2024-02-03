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NYT: Писториус призвал немцев готовиться к многолетней конфронтации с РФ

Жителям Германии следует подготовиться к десятилетиям конфронтации с Россией, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. Об этом пишут обозреватели Стивен Эрлангер и Дэвид Сэнгер в статье для The New York Times.

Писториус призвал немцев готовиться к многолетней конфронтации с РФ
© globallookpress.com

Министр заметил, что в настоящее время российские военные полностью заняты Украиной. Вместе с тем, добавил он, неизвестно, как долго продлится конфликт и какие планы будут у военно-политического руководства России в дальнейшем.

В частности, предположил Писториус, Москва может попробовать проверить единство стран Североатлантического альянса. В связи с этим, заметил глава ведомства, Германии следует как можно быстрее нарастить численность армии, пополнить арсеналы.

Писториус заявил, что Германия должна быть способна на оборонительную войну

Обозреватели отметили, что высказывания министра отражают сдвиги на высшем уровне в стране, которая на протяжении многих лет ограничивалась минимальной армией.

По их данным, в 2023 году власти Германии были уверены в своих партнерах и союзниках, полагали, что у НАТО есть конкретная цель, организация снова стала монолитной. В этом году, на фоне международной повестки, немецкие официальные лица начинают говорить о возникновении нового, сложного и тревожного мира.

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