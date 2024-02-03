Трамп отреагировал на матерное выражение Байдена в свой адрес

Дональд Трамп, 45-й президент США, отреагировал на грубые слова действующего главы государства Джо Байдена в свой адрес. Об этом пишет The New York Post.

© ZUMA Press / ТАСС

По данным газеты, Байден публично позволил себе ряд грубых и нецензурных высказываний в адрес Трампа, в частности, назвал его «больным придурком».

В ответ на высказывания американского лидера Трамп составил письмо и направил его своим сторонникам. Он предположил, что слова Байдена относятся не только к нему, но и к тем, кто его поддерживает.

«Вы знаете, он думает так не только обо мне, он думает так о каждом из моих гордых сторонников», — отметил политик.