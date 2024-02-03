Глава британского минобороны дерзко высказался в адрес Путина

Британский министр обороны Грант Шаппс приветствовал выделение ЕС 50 млрд на поддержку Киева и призвал «не допустить победы Путина». Об этом он написал в соцсети Х.

Шаппс заявил, что в Лондоне довольны тем, что ЕС решил выделить 50 млрд евро на «большее финансирование» Киева. Данный шаг европейских партнеров британский министр «решительно приветствует».

«Мир не может позволить себе победу Путина», — написал Шаппс.

При этом пользователи оставили комментарии, призвав министра обороны остановиться и не провоцировать Россию, поскольку Путин не является врагом.

Ранее председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе договорились отправить Киеву 50 миллиардов евро помощи. Деньги будут выделяться частями, а транши ежегодно обсуждаться.