Президент Польши Анджей Дуда усомнился в возможности Украины вернуть Крым под свой контроль. Слова политика о принадлежности полуострова вызвали волну критики как в Польше, так и на Украине.

По словам польского президента, он не знает, вернет ли Украина Крым, однако выразил уверенность, что Киев якобы сможет вернуть Донецк и Луганск.

Крым является особенным местом, в том числе и по историческим причинам. На самом деле, если мы посмотрим исторически, он находился в руках России большую часть времени — Анджей Дуда, президент Польши.

В Польше и на Украине осудили Дуду за его слова о Крыме

Как Радослав Сикорский Варшава «признает независимость Украины в пределах ее международно установленных границ».

Посол Украины в Польше Василий Зварич также высказался о ситуации. «Крым — это Украина: есть и останется», — написал он в социальной сети Х (бывший Twitter).

Дуда попытался оправдаться

После шквала осуждений политик попытался сгладить углы и выпустил Россией специальной военной операции на Украине была и остается четкой и недвусмысленной. Дуда в этой связи в очередной раз осудил действия Москвы. «Мы все стоим бок о бок со свободной, суверенной и независимой Украиной», — написал он.

Депутат от партии «Право и справедливость» Радослав Фогель также попробовал разрядить обстановку и во всем разобраться. Он заявил, что такая яростная критика слов Дуды не обоснована. «Он прямо ответил на вопрос о возвращении Украиной Крыма, сказав, что он не знает», — высказался политик в Х.

В Минобороны Украины назвали возвращение Крыма под свой контроль стратегической целью ВСУ

В конце 2023 года глава украинского оборонного ведомства Рустем Умеров в интервью немецкому изданию Bild заявил, что в 2024 году Киев вернет полуостров под свой контроль. «Я уверен на 100 процентов. Это наша стратегическая цель», — высказался он. По словам Умерова, нет никаких сомнений в том, что Украина победит в этом военном конфликте.

Комментируя это, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Украина говорит о планах вернуть Крым, чтобы поднять интерес к теме конфликта с Россией.

Все понимают, что обещание еще год назад вернуть Крым — все это бред. Этого не произойдет, все это прекрасно понимают, но тем не менее они пытаются что-то такое обещать — Алексей Чепа, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам