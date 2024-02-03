МИД Южной Кореи ответил на критику Захаровой

Заявления представителя Захаровой недостойны представителя МИД страны, они грубы, невежественны и предвзяты. Такие заявления игнорируют явную и объективную реальность, что угрожающая риторика и постоянные военные провокации Северной Кореи усиливают напряженность на Корейском полуострове и в регионе, — сообщили в МИД Южной Кореи.