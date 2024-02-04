Северная Ирландия допустила выход из Великобритании

Первый министр Северной Ирландии «Шинн Фейн» Мишель О'Нил оспорило заявление правительства Великобритании, что вопрос границ Ирландии решен на десятилетия, допустив отделение автономии от Великобритании. Об этом политик сообщила в интервью британскому изданию Sky News.
Отмечается, что соответствующее заявление входит в документ Демократической юнионистской партии (DUP), ратующей за пребывание Северной Ирландии в Соединенном Королевстве.
«Я бы категорически оспорила то, что британское правительство заявило в этом документе, поскольку мое избрание на пост первого министра демонстрирует изменения, которые происходят на этом острове», — сказала О'Нил, добавив, что Северная Ирландия живет в «десятилетии возможностей».
Ранее премьер-министр страны Лео Варадкар в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) выступил за самоопределение Северной Ирландии и ее отделение от Великобритании.