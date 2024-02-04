Северная Ирландия допустила выход из Великобритании

«Я бы категорически оспорила то, что британское правительство заявило в этом документе, поскольку мое избрание на пост первого министра демонстрирует изменения, которые происходят на этом острове», — сказала О'Нил, добавив, что Северная Ирландия живет в «десятилетии возможностей».