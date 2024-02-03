Боррель прокомментировал удары США по целям на Ближнем Востоке

Глава евродипломатии Жозеп Боррель прокомментировал удары ВВС США по целям в Сирии и Ираке. Он отметил, что лидеры стран ЕС расценивают ситуацию на Ближнем Востоке как критическую и опасаются ее выхода из-под контроля, пишет ТАСС.

Ранее в субботу, 3 февраля, центральное командование вооруженных сил Соединенных Штатов подтвердило нанесение ударов по объектам в Ираке и Сирии. В ведомстве пояснили, что были поражены свыше 85 целей. В налете участвовали в том числе бомбардировщики дальнего радиуса действия, направленные с баз в США.

«Мы всегда повторяем, что Ближний Восток — это котел, который может взорваться в любой момент. Мы призываем всех к деэскалации, мы переживаем критическую ситуацию», — подчеркнул Боррель.

Аджа Лябиб, глава МИД председательствующей в ЕС Бельгии, заявила, в свою очередь, что следует сделать все возможное, чтобы избежать распространения конфликта на весь регион.