Во Франции провели расследование крушения Ил-76 под Белгородом
Французские военные провели расследование катастрофы военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Они предположили, что борт был сбит из ЗРК Patriot производства США вооруженными силами Украины, пишет Associated Press со ссылкой на источник.
Ил-76 потерпел крушение 24 января в Белгородской области. Погибли 65 украинских пленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Уголовное дело расследуется по статье «Террористический акт» (ст. 205 УК РФ).
«Разведданные свидетельствуют о том, что украинский ЗРК оставался незамеченным, а затем включил радар на достаточное время, чтобы сбить самолет», — пояснил собеседник агентства.
Источник заметил, что самолет с высокой долей вероятности потерпел крушение именно после ракетной атаки со стороны ВСУ, а не из-за «механической неисправности».
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Ил-76 был сбит американской системой Patriot. Глава государства подчеркнул, что Москва настаивает на проведении международного расследования инцидента.