Французские военные провели расследование катастрофы военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Они предположили, что борт был сбит из ЗРК Patriot производства США вооруженными силами Украины, пишет Associated Press со ссылкой на источник.

Ил-76 потерпел крушение 24 января в Белгородской области. Погибли 65 украинских пленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Уголовное дело расследуется по статье «Террористический акт» (ст. 205 УК РФ).

«Разведданные свидетельствуют о том, что украинский ЗРК оставался незамеченным, а затем включил радар на достаточное время, чтобы сбить самолет», — пояснил собеседник агентства.

Источник заметил, что самолет с высокой долей вероятности потерпел крушение именно после ракетной атаки со стороны ВСУ, а не из-за «механической неисправности».