Энергетики Украины сообщили о серьезном повреждении одной из ТЭС

Украинский энергохолдинг «ДТЭК» заявил о повреждениях на одной из ТЭС, где ранее произошли взрывы.

Энергетики сейчас устраняют последствия «на одной из ТЭС, где серьезно повреждено оборудование станции», но в компании не уточнили, где расположена ТЭС, передает ТАСС.

Также глава совета обороны города Александр Вилкул заявил, что аварийные отключения электроэнергии введены в Кривом Роге Днепропетровской области Украины.

«Сейчас остановится скоростной трамвай. Часть больниц, вода, тепло, где это возможно, переходят на генераторы», – заявил он.

Ожидаются веерные отключения, в связи с чем будут перебои с электроэнергией и связью.