Энергетики Украины сообщили о серьезном повреждении одной из ТЭС
Украинский энергохолдинг «ДТЭК» заявил о повреждениях на одной из ТЭС, где ранее произошли взрывы.
Энергетики сейчас устраняют последствия «на одной из ТЭС, где серьезно повреждено оборудование станции», но в компании не уточнили, где расположена ТЭС, передает ТАСС.
Также глава совета обороны города Александр Вилкул заявил, что аварийные отключения электроэнергии введены в Кривом Роге Днепропетровской области Украины.
«Сейчас остановится скоростной трамвай. Часть больниц, вода, тепло, где это возможно, переходят на генераторы», – заявил он.
Ожидаются веерные отключения, в связи с чем будут перебои с электроэнергией и связью.
Ранее жители Кривого Рога оказались без электричества из-за удара ВСУ.